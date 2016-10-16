 Kadroyu bozmadı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kadroyu bozmadı

    Kadroyu bozmadı
    İbrahim Üzülmez, Akhisar maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi. Akhisar ile 0-0 berabere kalan kadroyu koruyan Üzülmez, Halil İbrahim ve Milinkovic'i maç kadrosuna almazken, iyileşen Palitsevich ve Scekic'e 18 kişilik kadroda yer verdi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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