Kadroyu bozmadı

İbrahim Üzülmez, Akhisar maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi. Akhisar ile 0-0 berabere kalan kadroyu koruyan Üzülmez, Halil İbrahim ve Milinkovic'i maç kadrosuna almazken, iyileşen Palitsevich ve Scekic'e 18 kişilik kadroda yer verdi.