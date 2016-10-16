 '‘Çakır, Türkiye’de küçük’' – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    '‘Çakır, ’de küçük’'

    '‘Çakır, Türkiye’de küçük’'

    : ismi, maalesef ’de büyük olmuyor.

    Başkanı , maç sonu yaptığı açıklamda "Sahamızda mağlubiyet acı bir şey" derken, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a da sitem etti... "Şahsen ben çok üzüldüm" diyen Cavcav, ''Ancak ikinci yarıda çok iyi futbol oynadık. Hakemi suçlamak istemiyorum. Yüzde yüz penaltımızı ve son dakikada bir serbest vuruşumuzu vermedi. , ismi büyük, ama 'deki maçlarda ismi maalesef büyük olmuyor. Muslera gibi bir kalecisi olması G.Saray'ın büyük şansı" diye konuştu. Yayın ihalesine de değinen Cavcav, "Böyle bir gelire Anadolu kulüplerinin ihtiyacı var" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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