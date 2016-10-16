 2 dakikada 2 pozisyon – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    2 dakikada 2 pozisyon

    2 dakikada 2 pozisyon
    G.Birliği'den Selçuk Şahin, dün şanssız bir akşam geçirdi. Maça ilk 11'de başlayan Selçuk'un 56'da attığı şut az farkla auta giderken; tecrübeli futbolcu 57'de kullanılan serbest atışta kafayla topu filelere gönderdi ama pozisyon ofsayt olunca gol sayılmadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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