İlhan Cavcav'dan hakem eleştirisi
Galatasaray'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde başkan İlhan Cavcav, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sahamızda mağlubiyet acı bir şey'' dedi.
"Şahsen ben çok üzüldüm" diyen Cavcav, ''Ancak maçın ikinci devresinde Gençlerbirliği olarak çok iyi futbol oynadık. Hakemi suçlamak istemiyorum. Yüzde yüz penaltımızı ve son dakikada bir serbest vuruşumuzu vermedi. Tabii ki Cüneyt Çakır, ismi büyük, ama Türkiye'deki maçlarda ismi maalesef büyük olmuyor. Galatasaray kulübümüzün Muslera gibi bir kalecisi olması Galatasaray'ın büyük şansı. İkinci devre çok iyi oynadık ve 3-4 gol pozisyonuna girdik. Olmadı ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Futbol bu galip de gelebilirdik ama ilk devre kötü oynadık'' diye konuştu.
Yayın ihalesine de değinen Cavcav, "İhalenin 500, 600 milyon dolara çıkması kulüpler için çok büyük bir gelir kaynağı olur. Özellikle Anadolu kulüplerinin böyle bir gelire ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
Yayın ihalesine de değinen Cavcav, "İhalenin 500, 600 milyon dolara çıkması kulüpler için çok büyük bir gelir kaynağı olur. Özellikle Anadolu kulüplerinin böyle bir gelire ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan Bruma ile güldü
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p.yüksel sayin Riekenk böyle devam edersen cok fazla gs kalamazsin gecen seneden fazla fark yok .
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adam yaş kaç
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BEYAZ oguzhanin hafif bir sakatligi var denildi, 4 haftadir yok,oguzhansiz besiktas kazaniyor ama tat vermiyor, senol hoca, kerim freia biraz sans ver,orta sahada necip ne alaka,pas vermesini bilmiyor.
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