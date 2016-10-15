 İlhan Cavcav'dan hakem eleştirisi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan hakem eleştirisi

    İlhan Cavcav'dan hakem eleştirisi

    'a 1-0 yenilen 'nde başkan , maç sonu yaptığı açıklamada, "Sahamızda mağlubiyet acı bir şey'' dedi.

    "Şahsen ben çok üzüldüm" diyen Cavcav, ''Ancak maçın ikinci devresinde olarak çok iyi oynadık. Hakemi suçlamak istemiyorum. Yüzde yüz penaltımızı ve son dakikada bir serbest vuruşumuzu vermedi. Tabii ki Cüneyt Çakır, ismi büyük, ama Türkiye'deki maçlarda ismi maalesef büyük olmuyor. kulübümüzün Muslera gibi bir kalecisi olması Galatasaray'ın büyük şansı. İkinci devre çok iyi oynadık ve 3-4 gol pozisyonuna girdik. Olmadı ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Futbol bu galip de gelebilirdik ama ilk devre kötü oynadık'' diye konuştu.

    Yayın ihalesine de değinen Cavcav, "İhalenin 500, 600 milyon dolara çıkması kulüpler için çok büyük bir gelir kaynağı olur. Özellikle Anadolu kulüplerinin böyle bir gelire ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlhan Cavcav'dan hakem eleştirisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.