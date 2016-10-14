Gençlerbirliği yenilmezliğini sürdürme peşinde
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yenilgisi bulunmayan Gençlerbirliği, seriyi yarın konuk edeceği Galatasaray karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Ligde 5. sırada yer alan kırmızı-siyahlı takımda cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığı devam eden Ferhat Görgülü, Cosmin Gabriel Matei ve Marko Milinkovic, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği, lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Osmanlıspor ve Galatasaray ile ligin yenilmezleri arasında yer alıyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:25
- Wes kendini yaktı
Toplam 8
Yorum
ayşe Ne oluyor kendinize gelin daha derbi var ereni debide görmek istiyoruz
- ‘Gökhan’lar sahada
Toplam 1
Yorum
karakartal Gökhan Gönül'ün ilk onbirde oynayacağına hemde deplasmanda inanmıyorum.Üstelik tam iyileşmeden.Gökhan İnler'in ise zamana ihtiyacı var.Benim onbirim şu şekilde.Fabri-Beck-Marcelo-Tosiç-Caner-Quaresma-Atiba-Tolgay-Talisca-Olcay-aboubakar. şeklinde ikinci yarıda Cenk forveti ikileyebilir.adriano ve Kerim Frei gibi çabuk oyunculardan faydalanılır.
- Konyaspor ve Antalyaspor farkı
Toplam 1
Yorum
karakartal Siz Antalyasporu bu sene görün.Rıza hoca Antalyasporu toparlayacaktır.
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