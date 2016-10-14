 Gençlerbirliği yenilmezliğini sürdürme peşinde – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    yenilmezliğini sürdürme peşinde

    Gençlerbirliği yenilmezliğini sürdürme peşinde

    Toto Süper Lig'de bu sezon yenilgisi bulunmayan , seriyi yarın konuk edeceği karşısında da sürdürmeye çalışacak.

    İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesinin ardından geçen yıl hızla düşme hattından uzaklaşan ve bu sezon da ligde yenilgi yüzü görmeyen 'nin, 4 beraberlik ve 2 galibiyetle 10 puanı bulunuyor.

    Ligde 5. sırada yer alan kırmızı-siyahlı takımda cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığı devam eden Ferhat Görgülü, Cosmin Gabriel Matei ve Marko Milinkovic, 'a karşı forma giyemeyecek.

    , lider Medipol Başakşehir, , Osmanlıspor ve Galatasaray ile ligin yenilmezleri arasında yer alıyor.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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