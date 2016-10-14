G.Birliği G.Saray'a hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana el topu oynayarak başlayan futbolcular, çıkış çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla idmanı tamamladı.

Başkent ekibinin antrenmanında Cosmin Gabriel Matei ve Ferhat, fizyoterapist gözetiminde çalışırken sakatlığı devam eden Marko Milinkovic, idmanda yer almadı. Bu futbolcuların, Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanın ardından kampa girdi.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Cüneyt Çakır yönetecek.