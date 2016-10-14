G.Birliği G.Saray'a hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana el topu oynayarak başlayan futbolcular, çıkış çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunuyla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinin antrenmanında Cosmin Gabriel Matei ve Ferhat, fizyoterapist gözetiminde çalışırken sakatlığı devam eden Marko Milinkovic, idmanda yer almadı. Bu futbolcuların, Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanın ardından kampa girdi.
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Cüneyt Çakır yönetecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:22
- Sneijder’siz 4 seçenek
Toplam 8
Yorum
isminiz Bence 3. şık güzel bir varyasyon..
- Oğuzhan antrenmana katılmadı
Toplam 1
Yorum
Davut turker Haydi hocam goster kendini
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
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