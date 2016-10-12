Üzülmez’in umudu var
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray ile yapacakları maçın çok zor olacağını belirterek, "Gençlerbirliği takımı istediği sonucu alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. Üzülmez güçlü rakipleri Galatasaray gibi ligde yenilmez olduklarına dikkat çekerek, "Bu da bizim iyi bir ekip olduğumuzu gösteriyor. G.Saray maçı için umudum çok yüksek" diye konuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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