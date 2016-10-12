 Üzülmez’in umudu var – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Üzülmez’in umudu var

    Üzülmez’in umudu var
    Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ile yapacakları maçın çok zor olacağını belirterek, " takımı istediği sonucu alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. Üzülmez güçlü rakipleri Galatasaray gibi ligde yenilmez olduklarına dikkat çekerek, "Bu da bizim iyi bir ekip olduğumuzu gösteriyor. G.Saray maçı için umudum çok yüksek" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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