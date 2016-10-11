Kapılar kapandı
Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde kapılar dış dünyaya kapandı. Teknik patron İbrahim Üzülmez, "Bu maç için artık tam kadro çalışacağız. Rakibimizi yenmek istiyoruz" diye konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
Toplam 99
Yorum
ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 53
Yorum
ali krediniz mi kaldı dünyanın en pahalı futbol drektörü(!)
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 12
Yorum
Haydar "Camia" kelimesinin anlamını bilmediğin açık ki yazmışsın. Sizin sevmemeniz normal siz ve sizin gibiler sevmediği için her zaman Aziz başkan sevilecek... Karıştırmayın demiştim ama karıştırmışsın...
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