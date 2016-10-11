 Kapılar kapandı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Kapılar kapandı

    Kapılar kapandı
    Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde kapılar dış dünyaya kapandı. Teknik patron İbrahim Üzülmez, "Bu maç için artık tam kadro çalışacağız. Rakibimizi yenmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
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