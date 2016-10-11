Gençlerbirliği'nde, Galatasaray mesaisi

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından çabukluk çalıştığı belirtildi.

Akşam antrenmanına topla ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcuların, daha sonra iki gruba ayrılarak, dar alanda top kontrol çalışması yaptığı ifade edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren akşam antrenmanının, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

İdmana, milli takımlardan dönen Ahmet Çalık ve Landel'in katıldığı, Selçuk Şahin'nin ise takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Milli takımlarda bulunan İrfan Can Kahveci, Bogdan Stancu, Aleksandar Scekic ve Sergey Politevich'in yanı sıra, tedavileri süren Cosmin Matei ve Ferhat Görgülü'nün ise antrenmanlarda yer almadığı bildirildi.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.