G.Saray mesaisi sürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenman, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmana koşuyla başlayan futbolcuların, açma germe hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın dar alanda minyatür kaleyle sona erdiği ifade edildi.

Antrenmana tedavileri süren Cosmin Matei, Selçuk Şahin ve Ferhat Görgülü ile milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı vurgulanırken, Kosova Milli Takımı'ndan dönen Vedat Muriqi'nin ise takımdan ayrı düz koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı.

Başkent temsilcisinde, antrenman sonrasında doğum günü olan kaleci antrenörü Hakan Yurtvermez'e yumurtalı kutlama yapıldığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.