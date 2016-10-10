G.Saray mesaisi sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenman, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmana koşuyla başlayan futbolcuların, açma germe hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın dar alanda minyatür kaleyle sona erdiği ifade edildi.
Antrenmana tedavileri süren Cosmin Matei, Selçuk Şahin ve Ferhat Görgülü ile milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı vurgulanırken, Kosova Milli Takımı'ndan dönen Vedat Muriqi'nin ise takımdan ayrı düz koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı.
Başkent temsilcisinde, antrenman sonrasında doğum günü olan kaleci antrenörü Hakan Yurtvermez'e yumurtalı kutlama yapıldığı kaydedildi.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:38
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
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