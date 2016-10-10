 Gençlerbirliği'nde kapılar kapandı! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    'nde kapılar kapandı!

    Gençlerbirliği'nde kapılar kapandı!

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7'nci haftasında sahasında cumartesi günü saat 20.00'de 'ı konuk edecek olan 'nde kapılar dış dünyaya kapandı.

    maçı hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun sürdüren 'nde iki günlük izin sona erdi. Bugün akşam saatlerinde toplanacak olan futbolcular, Galatasaray hazırlıklarına tekrar başlayacak. Milli takımlarda 8 oyuncusu bulunan Başkent ekibinde, bu akşam yapılacak çalışmaya sadece iki oyuncu katılabilecek. Salı gününden itibaren tam takım olarak çalışacak olan 'nde teknik adam Üzülmez, eksikler nedeniyle tam kadro çalışamadıkları gerekçesiyle tesislere ziyaretçi ve gazeteci almama kararı aldı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:37
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