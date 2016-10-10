Gençlerbirliği'nde kapılar kapandı!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7'nci haftasında sahasında cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde kapılar dış dünyaya kapandı.
Galatasaray maçı hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun sürdüren Gençlerbirliği'nde iki günlük izin sona erdi. Bugün akşam saatlerinde toplanacak olan futbolcular, Galatasaray hazırlıklarına tekrar başlayacak. Milli takımlarda 8 oyuncusu bulunan Başkent ekibinde, bu akşam yapılacak çalışmaya sadece iki oyuncu katılabilecek. Salı gününden itibaren tam takım olarak çalışacak olan Gençlerbirliği'nde teknik adam Üzülmez, eksikler nedeniyle tam kadro çalışamadıkları gerekçesiyle tesislere ziyaretçi ve gazeteci almama kararı aldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
Toplam 40
Yorum
adalet türkiyeyi türkiye yapan adam terim.Milli geçmişi iyice araştır ondan sonra konuş.
- ''Savaşımız bitmedi''
Toplam 3
Yorum
Erdal Erkal Selamunaleyküm.Milli Takım Sadece Arda İle Değil; Hem Arda Hem Fatih Terim ile Yandı.Sorumluluklarını Bilmediler.Hayırlısı Olsun.Enİyisini ALLAH Bilir
- Saygı gösterin
Toplam 15
Yorum
asım günaydın Baştan aşağı aldatmaca ve yanlış bilgilerle dolu bir yazı.Bu yönetim transferde rezil oldu ama utanacağına yeni hayaller satıyor.Gerçek bu
Gençlerbirliği'nde kapılar kapandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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