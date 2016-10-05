İlhan Cavcav 81 yaşında
İlhan Cavcav 81. yaş gününü futbolcularla kutladı. 37 yıldır Gençlerbirliği Kulüp Başkanlığı yapan duayen başkan İlhan Cavcav, 81 yaşına girdi.
Kulübün tesislerinde düzenlenen doğum gününe, yöneticiler ve futbolcular katıldı. İlhan Cavcav, doğum gününe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, önce Gençlerbiriliği TV'nin kurulması ve Galatasaray maçı öncesi tüm primlerin yatacağı müjdesini verdi.
Doğum günü pastasını kesen Cavcav'a, teknik direktör İbrahim Üzülmez elleriyle pasta yedirdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in elleri ile başkan Cavcav'a pasta yedirmesi uzun süre alkışlandı. Tüm futbolcuların katıldığı doğum gününde Cavcav'ın, 'Primlerinizi ne zaman yatıracağıma hocanız karar versin' demesi sporcuları mutlu etti. "En güzel doğum günüm oldu" diyen Başkan İlhan Cavcav, futbolculara, 'hocanızın sözünden çıkmayın' sözleriyle nasihat verdi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:24
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 49
Yorum
Yavuz Yüzde yüz Fenerbahçe.Eğer hakemler maçlara etki etmezse.Rakipler hakemlerle maç alırken F.Bahçe bu yıl hakemler tarafından doğrandı
- Sakata gelmeyelim
Toplam 2
Yorum
bjk advers Seni ve takımı asıl sakata getirecek olan Quaresma ve özellikle de Olcay'a olan bağlılığın .
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 29
Yorum
BEYAZ gelsin bizden yana bir sorun yok,besiktasin sampiyonlugunu,eren ile beraber kutlarlar:)
İlhan Cavcav 81 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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