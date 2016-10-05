İlhan Cavcav 81 yaşında

Kulübün tesislerinde düzenlenen doğum gününe, yöneticiler ve futbolcular katıldı. İlhan Cavcav, doğum gününe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, önce Gençlerbiriliği TV'nin kurulması ve Galatasaray maçı öncesi tüm primlerin yatacağı müjdesini verdi.



Doğum günü pastasını kesen Cavcav'a, teknik direktör İbrahim Üzülmez elleriyle pasta yedirdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in elleri ile başkan Cavcav'a pasta yedirmesi uzun süre alkışlandı. Tüm futbolcuların katıldığı doğum gününde Cavcav'ın, 'Primlerinizi ne zaman yatıracağıma hocanız karar versin' demesi sporcuları mutlu etti. "En güzel doğum günüm oldu" diyen Başkan İlhan Cavcav, futbolculara, 'hocanızın sözünden çıkmayın' sözleriyle nasihat verdi.