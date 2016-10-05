 İlhan Cavcav 81 yaşında – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    81 yaşında

    İlhan Cavcav 81 yaşında

    81. yaş gününü futbolcularla kutladı. 37 yıldır Kulüp Başkanlığı yapan duayen başkan , 81 yaşına girdi.

    Kulübün tesislerinde düzenlenen doğum gününe, yöneticiler ve futbolcular katıldı. , doğum gününe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, önce Gençlerbiriliği TV'nin kurulması ve maçı öncesi tüm primlerin yatacağı müjdesini verdi.

    Doğum günü pastasını kesen Cavcav'a, teknik direktör elleriyle pasta yedirdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in elleri ile başkan Cavcav'a pasta yedirmesi uzun süre alkışlandı. Tüm futbolcuların katıldığı doğum gününde Cavcav'ın, 'Primlerinizi ne zaman yatıracağıma hocanız karar versin' demesi sporcuları mutlu etti. "En güzel doğum günüm oldu" diyen Başkan , futbolculara, 'hocanızın sözünden çıkmayın' sözleriyle nasihat verdi.


    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:24
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