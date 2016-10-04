Gençler’de 8 milli oyuncu

G.Birliği'nde 8 milli var. Ahmet Çalık A Milli, İrfan Can Ümit Milli'ye seçildi. Diğerleri Romanya'dan Stancu, G.Afrika'dan Rantie, Kosova'dan Muriqi, Belarus'tan Politsevich, Gine'den Landel ve Karadağ'dan Scekic oldu.