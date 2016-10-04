 Gençlerbirliği'nde 8 eksik – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    'nde 8 eksik

    Gençlerbirliği'nde 8 eksik

    Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda namağlup unvanını sürdüren , çalışmalarına 8 futbolcusundan yoksun başladı.

    , ligde oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 7 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü. 10 puanla ligde 5. sırada bulunan Başkent ekibi, milli maç arası nedeniyle 1 gün iznin ardından maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı.

    Isınma koşusu ve çift kale çalışmasının ardından idmanı tamamlayan 'nde, milli takımlarında bulunan Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci, Aleksandar Scekic, Bogdan Stancu, Michel Landel, Siarhei Palitsevich, Tokelo Rantie ve Vedat Muriqi antrenmana katılmadı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:59
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