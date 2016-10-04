Gençlerbirliği'nde 8 eksik
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası sonunda namağlup unvanını sürdüren Gençlerbirliği, çalışmalarına 8 futbolcusundan yoksun başladı.
Gençlerbirliği, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 7 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü. 10 puanla ligde 5. sırada bulunan Başkent ekibi, milli maç arası nedeniyle 1 gün iznin ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı.
Isınma koşusu ve çift kale çalışmasının ardından idmanı tamamlayan Gençlerbirliği'nde, milli takımlarında bulunan Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci, Aleksandar Scekic, Bogdan Stancu, Michel Landel, Siarhei Palitsevich, Tokelo Rantie ve Vedat Muriqi antrenmana katılmadı.
Isınma koşusu ve çift kale çalışmasının ardından idmanı tamamlayan Gençlerbirliği'nde, milli takımlarında bulunan Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci, Aleksandar Scekic, Bogdan Stancu, Michel Landel, Siarhei Palitsevich, Tokelo Rantie ve Vedat Muriqi antrenmana katılmadı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 5
Yorum
............ VURUNÇ KALEYE VURDUĞUNUZ HER KURŞUN TOP, KARŞI KALEDE GOL OLSUN YAĞSIN. HANİ ALADANA SİNAN GÜMÜŞ BÖYYÜK FUTBOLCU OLACAKTI. SES SEDA YOK. BOYANMAKLA BİR YERLERE BENZEMEKLE BÖYYÜK FUTBOLCU OLUNMUYOR. ÇALIŞMAK YİNE ÇALIŞMAK VE YETENEĞİN VARSA GELİŞTİRMEKLE OLUYOR BU İŞ. BU BİLİNÇ BU ALIŞKANLIK TA SİNAN GÜMÜŞTE YOK.
- Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı
Toplam 2
Yorum
SIYAH yaaaa Gomez efendi böyle pisman olur karaldan uzaklasan, simdi milli takimdan da oldun !
- Yıldız oyuncu ameliyat edildi
Toplam 4
Yorum
Legend Fenerbahce Kimden dayak yedin ?
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