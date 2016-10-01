 Hopf: Ankara’da mutluyum – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hopf: Ankara’da mutluyum

    Hopf: Ankara’da mutluyum
    Süper Lig'de oynadığı 5 maçta kalesinde 3 gol gören ve Ankara'da oynanan maçlarda kalesini gole kapatan 'nin 29 yaşındaki İsveçli kalecisi Per Johannes Hopf, ''Ankara'da olmak ve 'nde oynamaktan çok mutluyum" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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