 Gençlerbirliği, Akhisar maçına hazır – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Akhisar maçına hazır

    Gençlerbirliği, Akhisar maçına hazır

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ligde şu ana dek yenilmeyen takımlar arasında yer alan başkent ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını Tarık Almış Tesisleri'nde yaptı.

    Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, bir saat süren idmana, tedavileri devam ettiği için kırmızı-siyahlı kafileye alınmayan Siarhei Palitsevich ve Ferhat Görgülü katılmadı.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği, Akhisar maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.