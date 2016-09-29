Gençlerbirliği, Akhisar maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ligde şu ana dek yenilmeyen takımlar arasında yer alan başkent ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını Manisaspor Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, bir saat süren idmana, tedavileri devam ettiği için kırmızı-siyahlı kafileye alınmayan Siarhei Palitsevich ve Ferhat Görgülü katılmadı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:50
- İki dönem transfer yasağı geldi
Toplam 2
Yorum
yorum farki bu sene düşecekler belli oldu. adana, antalya ve kasımpaşa
- Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber
Toplam 3
Yorum
acg Lütfen yayınlayın .Ayıptır , günahtır. stat dolu olduğunda 109 bin lira hasilat kalmaz. 109 bin kulübe, 26 bin Ersun hocaya , 13 bin yöneticiye toplam 148 bin tl. bu ne rezilliktir.Kimin TFF sissiniz .Bu nedir ya.. ayıptır. Doğalgaz indirimi geliyor. Onun zararını TS den mi kapatacaklar acaba. Yoksa Trabzonsporu haraca mı bağladılar..
- Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber
Toplam 3
Yorum
sts kafayı yemiş bu federasyon
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