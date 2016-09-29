Gençlerbirliği, Akhisar maçına hazır

Ligde şu ana dek yenilmeyen takımlar arasında yer alan başkent ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını Manisaspor Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, bir saat süren idmana, tedavileri devam ettiği için kırmızı-siyahlı kafileye alınmayan Siarhei Palitsevich ve Ferhat Görgülü katılmadı.