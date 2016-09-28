Selçuk Şahin Süper Lig'e damga vurdu

Maç başı 11 bin 120 metrelik koşu ortalamasıyla ligde ilk 5 haftada en çok koşan 5. futbolcu olan Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nin bugün yaptığı antrenman öncesinde teknik direktör İbrahim Üzülmez ve takım arkadaşları tarafından alkışlanarak tebrik edildi. DHA'ya konuşan Şahin, oyun itibariyle orta saha oyuncularının koşu mesafelerinde öne çıktığını vurgulayarak, "Yaşım gereği bu olay haber olarak çok ön plana çıktı. Vücudum el verdiği sürece bu işi yapmaya çalışacağım. Benim için çok güzel bir şey ama takıma katkı sağlıyorsa daha mutlu olurum. Bu konuda kendi adıma profesyonel olduğumu düşünüyorum. Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Tabii ki yaşım ilerliyor artık. Ne kadar götüreceğiz bilmiyorum ama şimdilik benim için her şey iyi gidiyor" dedi.



"AKHİSAR DEPLASMANI ÇOK ZOR OLACAK"



Namağlup lige devam ettiklerini de belirten Selçuk Şahin, "Lige iyi başladık ve namağlup devam ediyoruz. Çok kolay değil ligde bu şekilde devam etmek. İnşallah seriyi devam ettirmek istiyoruz. Akhisar deplasmanı bizim için çok kolay olmayacak. Onlar da son dönem içerisinde bir düşüş içerisinde. İnşallah kazanır döneriz. Bizim hedefimiz üst sıralar ve bu anlamda yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.