 Hedef kupa – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Hedef kupa

    Hedef kupa
    Süper Lig'in flaş takımlarından G.Birliği'nin genç yıldız adaylarından İrfan Can Kahveci, hedeflerinin Kupası olduğunu söyledi. 21 yaşındaki orta saha, "Hedefimiz Avrupa; ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak" ifadelerini kullandı
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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