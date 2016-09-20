 Gençler işi biliyor – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Gençler işi biliyor

    Gençler işi biliyor
    Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki , Toto Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken yenilmeyen 6 takımdan biri olmayı başardı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez özellikle savunmada dengeli oynadıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi olacağız.Bu hafta Konyaspor maçında 88'de yediğimiz beraberlik golü bizi oldukça üzdü" diye konuştu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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