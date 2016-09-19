Gençlerbirliği beraberliğe abone
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken yenilmeyen 6 takımdan biri olmayı başardı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası"nda şampiyon olarak sezona moralli giren başkent ekibi, ilk hafta Ankara'da Gaziantepspor'u 2-0 ile geçti.
Ligin 2. haftasıyla birlikte beraberlik serisine giren kırmızı-siyahlılar sırasıyla Osmanlıspor ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent ekibi, sezonun 4. haftası geride kalırken topladığı 6 puanla 8. sırada yer alıyor.
Sıralamada ilk basamakta yer alan Medipol Başakşehir, ikinci Beşiktaş, üçüncü sıradaki Galatasaray, 5. sıradaki başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 7. sıradaki Atiker Konyaspor'un da yenilgisi bulunmuyor.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:26
- “Kafa”lara çare bulmalıyız
Toplam 9
Yorum
pamukel volkan demirelin konsantrasyonu SIFIR..geriden arkadaşlarını ikaz dahi etmiyor...zaten yanından geçen topa elini uzattığı bile yok..
- Hamit gitti geldi
Toplam 5
Yorum
SEDATY HIRS DERKEN OYNAMA DEĞİL PARA HIRSINDAN DERHAL KOVULMALI
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 17
Yorum
çıkarma yapsanız nolacak F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, devreyi lider bitirecekleriyle ilgili sözlerinin kehanet olmadığını söyledi. Aziz Yıldırım FB yi Ersun Yanal mı şampiyon yaptı? bakın şimdi Ersuna Bakın Aykuta acınacak haldeler. demiştin ya şimdi TFF de sizi acınacak hale düşürecek hepsini aynı anda hoca yapsanız bile TFF istemedikten sonra 1 puandan fazla toplayamazsınız.
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