 Gençlerbirliği beraberliğe abone – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    beraberliğe abone

    Gençlerbirliği beraberliğe abone

    Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki , Toto Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken yenilmeyen 6 takımdan biri olmayı başardı.

    Süper Lig'de geçen sezon zor dönemde takımın başına geçen ve kırmızı-siyahlı ekibi hızla düşme hattından çıkararak ligde tutan genç teknik adam İbrahim Üzülmez, bu sezona istikrarlı başladı.

    Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası"nda şampiyon olarak sezona moralli giren başkent ekibi, ilk hafta Ankara'da Gaziantepspor'u 2-0 ile geçti.

    Ligin 2. haftasıyla birlikte beraberlik serisine giren kırmızı-siyahlılar sırasıyla Osmanlıspor ile 2-2, Aytemiz ile 0-0 ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Başkent ekibi, sezonun 4. haftası geride kalırken topladığı 6 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Sıralamada ilk basamakta yer alan Medipol Başakşehir, ikinci Beşiktaş, üçüncü sıradaki Galatasaray, 5. sıradaki başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 7. sıradaki Atiker Konyaspor'un da yenilgisi bulunmuyor.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:26
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