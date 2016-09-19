Gençlerbirliği beraberliğe abone

Süper Lig'de geçen sezon zor dönemde takımın başına geçen ve kırmızı-siyahlı ekibi hızla düşme hattından çıkararak ligde tutan genç teknik adam İbrahim Üzülmez, bu sezona istikrarlı başladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası"nda şampiyon olarak sezona moralli giren başkent ekibi, ilk hafta Ankara'da Gaziantepspor'u 2-0 ile geçti.

Ligin 2. haftasıyla birlikte beraberlik serisine giren kırmızı-siyahlılar sırasıyla Osmanlıspor ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başkent ekibi, sezonun 4. haftası geride kalırken topladığı 6 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sıralamada ilk basamakta yer alan Medipol Başakşehir, ikinci Beşiktaş, üçüncü sıradaki Galatasaray, 5. sıradaki başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 7. sıradaki Atiker Konyaspor'un da yenilgisi bulunmuyor.