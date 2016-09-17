Gençler Konya'ya hazır

Atiker Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenman, 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle idmana başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte tedavisine devam edilen Ferhat Görgülü, Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.



52. randevu

Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşma öncesi resmi maçlarda 51 kez karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, 51 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, Atiker Konyaspor 14 kez rakibini mağlup etti. Rakipler arasındaki 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda rakibine 69 gol atan Gençlerbirliği, kalesinde 46 gol gördü.

Konya'daki maçlarda ise ev sahibi ekip, galibiyet sayısında üstün durumda bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 26 maçın 5'inde yeşil-beyazlı ekibi mağlup etmeyi başarırken, 12 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki ekip arasında Konya'da yapılan 9 maç berabere tamamlandı. Başkent ekibi rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesindeki 29 gole engel olamadı.



Ligdeki rekabet

Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez puan mücadelesi verdi.

Başkent temsilcisi, 28 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 8 maçta ise hanesine puan yazdıramadı. Lig maçlarından 9'unda takımlar birer puan alırken, kırmızı-siyahlılar 46, Atiker Konyaspor ise 30 kez gol sevinci yaşadı.

Gençlerbirliği, Konya deplasmanında oynanan 14 karşılaşmanın sadece 2'sinde 3 puan kazanabildi.

Ev sahibi ekibin 7 kez galip geldiği, 5 maçın ise berabere bittiği Konya'da oynanan 14 maçta, Konyaspor 19, Gençlerbirliği ise 14 gol attı.