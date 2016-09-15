Hopf: Konya'ya teslim olmaya gitmiyoruz
Gençlerbiliği'nin tecrübeli kalecisi Johannes Hopf, Konyaspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu bildiklerini ve Konya'ya teslim olmaya gitmeyeceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu sabah yaptığı taktik idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ısınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 ve taktik maçın ardından tamamlandı.
İdmana, tedavisi süren Ferhat Görgülü katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Selçuk Şahin dinlendirildi. Serdarcan Eralp ve Tokelo Rantie ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada antrenmanda, 26'ncı yaşına giren kaleci Nihat Şahin'e takım arkadaşları unlu-yumurtalı kutlama yaptı.
Gençlerbiliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Konya'ya teslim olmaya gitmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istedik ama olmadı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Fazla pozisyon bulamadık ama bir puan aldık ve memnunuz. Dün hocamız yaptığımız hatalarla ilgili bir toplantı yaptı ve hatalarımızı bize gösterdi. Şimdi Atiker Konyaspor maçında yapmamamız gereken hatalar üzerinde çalıştık. Hepimiz Konyaspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Oraya teslim olmaya gitmiyoruz. Oradan puanlarla dönmek istiyoruz " diye konuştu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:31
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
Hopf: Konya'ya teslim olmaya gitmiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.