 Hopf: Konya'ya teslim olmaya gitmiyoruz – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Hopf: Konya'ya teslim olmaya gitmiyoruz

    Hopf: Konya'ya teslim olmaya gitmiyoruz

    Gençlerbiliği'nin tecrübeli kalecisi Johannes Hopf, Konyaspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu bildiklerini ve Konya'ya teslim olmaya gitmeyeceklerini söyledi.

    Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak , bu sabah yaptığı taktik idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ısınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 ve taktik maçın ardından tamamlandı.
    İdmana, tedavisi süren Ferhat Görgülü katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Selçuk Şahin dinlendirildi. Serdarcan Eralp ve Tokelo Rantie ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada antrenmanda, 26'ncı yaşına giren kaleci Nihat Şahin'e takım arkadaşları unlu-yumurtalı kutlama yaptı.

    Gençlerbiliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Konya'ya teslim olmaya gitmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Geçen hafta Aytemiz maçını kazanmak istedik ama olmadı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Fazla pozisyon bulamadık ama bir puan aldık ve memnunuz. Dün hocamız yaptığımız hatalarla ilgili bir toplantı yaptı ve hatalarımızı bize gösterdi. Şimdi Atiker Konyaspor maçında yapmamamız gereken hatalar üzerinde çalıştık. Hepimiz Konyaspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Oraya teslim olmaya gitmiyoruz. Oradan puanlarla dönmek istiyoruz " diye konuştu.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:31
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