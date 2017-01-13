 Avrupalı Antalya – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Avrupalı Antalya

    Avrupalı Antalya

    Teknik direktör en büyük hedefinin Antalyaspor’u Avrupa’ya taşımak olduğunu ve 2. yarının zor geçeceğini söyledi

    Antalyaspor Teknik Direktörü , en büyük hedefinin Antalyaspor'u Avrupa'ya taşımak olduğunu ve bu mükemmel şehrin tüm dünyada tanınması gerektiğini söyledi. "Bu sezon ilk on içinde olmak istiyoruz" diyen deneyimli hoca, "Ancak daha iyisini de yapabiliriz. Kadromuz güçlü ve kaliteli. Gaziantep maçıyla üç puan serisi başlayacak" dedi.

    SANDRO TAM İSABET
    YENİ transferleri Sandro'nun iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, geçmişi çok iyi olan kariyerli bir futbolcu aldıklarını belirtti. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Samuel Eto'o ile de konuştum. Burada çok mutlu. İkinci yarıda çok gol atacağının sözünü de bana verdi."

    ETO'O'YU SATMIYORUZ!
    Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, Döşemealtı'ndaki yeni tesisleri incelerken gazetecilerin Eto'o'ya, Fransa'nın Lille takımından transfer teklifi olduğuna dair sorusuna balkondan cevaplayarak, "Eto'o'yu satmıyoruz. O da burada mutlu" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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