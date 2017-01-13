 Antep’te stat heyecanı – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Antep’te stat heyecanı

    Antep’te stat heyecanı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 milyon lira'lık harcamayla yaptırılan ve Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla hizmete girecek Gaziantep'in yeni stadyumu, son teknolojiyle donatıldı. Öte yandan stadın açılışı anısına taraftarlara forma hediye edileceği ifade edildi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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