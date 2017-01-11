Gaziantepspor'da transfer

Kulüpten açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, Brezilya'nın Gremio Kulübünde forma giyen 29 yaşındaki stoperle temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Wallace Reis Da Silva, kulübün futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da hazır bulunduğu törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Reis'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullandı.