 Gaziantepspor'da transfer – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Gaziantepspor'da transfer

    Gaziantepspor'da transfer

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı defans oyuncusu Wallace Reis Da Silva'yı kadrosuna kattı.

    Kulüpten açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, Brezilya'nın Gremio Kulübünde forma giyen 29 yaşındaki stoperle temasa geçti.

    Yapılan görüşmeler neticesinde, Wallace Reis Da Silva, kulübün futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da hazır bulunduğu törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Açıklamada, "Reis'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullandı.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
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