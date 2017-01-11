Gaziantepspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı defans oyuncusu Wallace Reis Da Silva'yı kadrosuna kattı.
Yapılan görüşmeler neticesinde, Wallace Reis Da Silva, kulübün futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da hazır bulunduğu törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Reis'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullandı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
- 6.5 milyonu az buldular
Toplam 6
Yorum
Aslan ALIN BU HUGO'YU 10 YIL BASIMIZ AGRIMASIN MACERAYA GEREK YOK PARAMIZ YOKSADA ACIK ACIK SÖYLEYIN SIZDEN YENI CAVANDALAR ISTEMIYORUZ
- Yırtıcı forvet: Adrian Ramos
Toplam 25
Yorum
Nasıl olacak bu iş Başkanı seviyorum ama bu sene çok yanlışlar yaptı, lig bitti elindekileri tutamadı,gidenlerin yerini dolduramadı,Erdal beyin küstürülmesi hepsini geçtim hocanın istediği gibi savunmaya adam almadan lige başladık hala savunma sıkıntısı devam ediyor. Aboubakar ve verilen parayı söylemiyorum bile. 2. yarı başlayacak ne takımda hızlı sol stoper var ne de maç kurtaran derbi kazandıracak golcü var. Transfer haberlerinde adı geçenlere bakarsak bu sene fena çuvallamak üzere sayın Orman. Umarım ben yanılırım.
- Vazgeçmek yok!
Toplam 7
Yorum
alınmalı. fenerbahçe 10 milyonu verip bu adamı mutlaka almalı. yoksa bu kadro ile şampiyonluk hayal.
Gaziantepspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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