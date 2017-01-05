 Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    'da

    Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 'dan 'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 doğumlu 'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

    Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak görev yapan Sefa, 9 lig maçında görev alıp, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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