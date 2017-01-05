Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.
Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:00
- Eren Derdiyok'tan Podolski yorumu
Toplam 2
Yorum
joker1990 Onu bunu bilmem ama Galatasaray takımının forvete ihtiyacı var
- "Alnım açık"
Toplam 38
Yorum
Erol Bazı galatasaraylı tarartarlar vefasız veya galatasaraylı değil selçuğun fenerbahçeye attığı golleri ne çabuk unuttunuz.adam tek golle Türkiyeyi Avrupaya taşıdı onu bile unuttunuz.
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 4
Yorum
joker1990 Gerçeği yazmak lazım bu oyuncu Trabzon spora gelmez gelse bile para için gelir
Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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