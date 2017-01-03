G.Antepspor’da gündem Muhammet Demir
Gaziantepspor, 2015-2016 ara transfer döneminde Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’a transfer olan eski futbolcusu Muhammet Demir’i geri almak istiyor.
Muhammet Demir, Gaziantep günlerini arıyor
2010-2011 sezonunun devre arasında Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet Demir, kaldığı 5 sezon içerisinde 97 lig maçında forma giydi. Genç futbolcu 97 maçta 31 kez rakip ağları havalandırırken, daha sonra 2016 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekipte bir türlü istenen performansı gösteremeyen Demir, sadece 12 lig maçında forma giydi ve 4 gol atabildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:08
- Kefili Hasan Ali
Toplam 6
Yorum
artist bence fb bu oyuncunun bonservisi ile kiralanmalı sonra lens gibi pişman olmayalım
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 13
Yorum
constantineBjk Fb nin Sow u alması gibi bizimde Demba ba yı böle bi süreçte takıma katmamız yanlış olmaz,bu tür adamlar takım için oynuyo,o kadar şarkılar türküler yazdık,bi sezonluk aşk bize yetmez
- Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
aslan Salih dursun sabridendemi kötü nerde işe yaramaz yönetim ve teknik heyet varsa bizde.!!!!!
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