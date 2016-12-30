Gaziantepspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.
Brezilyalı oyuncuyla satın alma opsiyonlu 1,5+4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:24
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
STS HER MAÇ İÇİMİZDEKİ TS SEVGİSİNİ ERİTİYOR BU YETENEKSİZLER.....YETER ARTIK AYAĞA KALKALIM YOKSA TARİHİN SAYFALARINA GÖMÜLECEĞİZ
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
TS Abdulkadir yerli Messi diyerek taraftar kandırılıyor. Şu maçtaki performansı ortada. Görünün o ki Messi değil ama Zeki Yavru olabilme yolunda ilerliyor.
- Cimbom'da deprem
Toplam 10
Yorum
yunus çok şükür sağlıklı bir karar verdiler ayrıca cavanda yı da unutmasınlar ,
Gaziantepspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.