 Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler

    Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler

    takım kafilesi Kırklareli dönüşünde kaza yaptı.

    Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı trafik kazası geçiren Gaziantepspor takım kafilesinde herhangi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.



    Kaza sonrası Gaziantepspor takım otobüsünde büyük hasar meydana geldi.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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