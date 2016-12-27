Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler
Gaziantepspor takım kafilesi Kırklareli dönüşünde kaza yaptı.
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı trafik kazası geçiren Gaziantepspor takım kafilesinde herhangi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.
Kaza sonrası Gaziantepspor takım otobüsünde büyük hasar meydana geldi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 18:49
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 12
Yorum
Gsli Kardeşim koskoca Galatasaray altyapıdan bir stoper çıkartamıyorsa kapatsınlar altyapıyı
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Toplam 7
Yorum
gkhgny1907 emre geri gelirse yanınada ben arfa.off diyorum başka bişey demiyorum.avrupa ligini alırız şaibeli ligleri onların olsun avrupa daha önemli
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 sadece futbolda 92 kupa var.müzemiz sabah 9 akşam 7 arası açık istersen bi uğra.diğer branşları sayarsam kakalak olursun şimdi ikile ;)
Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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