Kupa maçı dönüşü kaza geçirdiler

Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı trafik kazası geçiren Gaziantepspor takım kafilesinde herhangi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.







Kaza sonrası Gaziantepspor takım otobüsünde büyük hasar meydana geldi.