Üzülmez: Öyle puan istemem
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından yaptığı açıklamada girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Üzülmez, "Oyuncularımı kutluyorum. Kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 gol pozisyonu olan Gaziantepspor vardı" diye konuştu. Üzülmez, "Takımda yatıp puan alalım düşüncesinde oyuncu yok. Öyle puan istemem. Beşiktaş'a verilen penaltı kararı doğru değil. Video hakem ise oyunu soğutur. Benim de hedeflerim var. Allah bana bu statta görev almayı nasip eder" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Üzülmez: Öyle puan istemem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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