 Üzülmez: Öyle puan istemem – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Üzülmez: Öyle puan istemem

    Üzülmez: Öyle puan istemem
    Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından yaptığı açıklamada girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Üzülmez, "Oyuncularımı kutluyorum. Kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 gol pozisyonu olan Gaziantepspor vardı" diye konuştu. Üzülmez, "Takımda yatıp puan alalım düşüncesinde oyuncu yok. Öyle puan istemem. Beşiktaş'a verilen penaltı kararı doğru değil. Video hakem ise oyunu soğutur. Benim de hedeflerim var. Allah bana bu statta görev almayı nasip eder" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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