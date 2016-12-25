Herkes bize inansın
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından az ve öz konuştu.
Taraftarı önünde Beşiktaş'ın baskısını hissettiklerini söyleyen Üzülmez, "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her şeye rağmen oyuncularımızı kutluyorum. Mental anlamda sıkıntı yaşayan bir takımız ve bu camiayı ayağa kaldırmak için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Gaziantep kentinin bu takıma sahip çıkması lazım. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu katarsak bizim için iyi olur. Herkes bize inansın. Beşiktaş'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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