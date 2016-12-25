 Herkes bize inansın – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Herkes bize inansın

    Herkes bize inansın

    Teknik Direktörü maçın ardından az ve öz konuştu.

    Taraftarı önünde Beşiktaş'ın baskısını hissettiklerini söyleyen Üzülmez, "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her şeye rağmen oyuncularımızı kutluyorum. Mental anlamda sıkıntı yaşayan bir takımız ve bu camiayı ayağa kaldırmak için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Gaziantep kentinin bu takıma sahip çıkması lazım. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu katarsak bizim için iyi olur. Herkes bize inansın. Beşiktaş'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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