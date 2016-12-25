Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından az ve öz konuştu.

Taraftarı önünde Beşiktaş'ın baskısını hissettiklerini söyleyen Üzülmez, "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her şeye rağmen oyuncularımızı kutluyorum. Mental anlamda sıkıntı yaşayan bir takımız ve bu camiayı ayağa kaldırmak için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Gaziantep kentinin bu takıma sahip çıkması lazım. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu katarsak bizim için iyi olur. Herkes bize inansın. Beşiktaş'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.