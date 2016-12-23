Mahsur kaldılar

GAZİANTEPSPOR, Beşiktaş ile oynayacağı maç için Gaziantep'ten Adana'ya hareket ederken kafileyi taşıyan otobüs kara saplandı. Kafile, Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kar temizleme mücadelesinin ardından kurtarıldı. Yöneticiler, "Stres yaşadık" dedi.