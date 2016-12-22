İbrahim Üzülmez’den Larsson açıklaması
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Larsson'un takımdan ayrılması ile ilgili, "Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam" dedi.
"Kafada takımı bitirmiş oyuncu ile çalışmam"
Zor zamanda taşın altına elini sokacak oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Üzülmez, "Larsson geldiğim günden itibaren gitmek istediğini söylüyordu. Kendisini de bunu belirtiyordu. Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam. Larsson da ben gelmeden önce takımdan gitmek istediğini başkanla görüştüğünü söylemişti. Takımda gitmek isteyen bir oyuncuyu son haftada antrenmana çıkarmanın da bize bir artısı olmaz. Dolayısıyla kendisiyle konuştuk. Antrenmana çıkmamasını söyledik. Sözleşmesini feshettik" diye konuştu.
"Olmazsa olmazlarımız transferimiz"
Takıma devre arasında transfer olacak oyuncuların takıma çok şey katacağını dile getiren Üzülmez, "Savaşacak, Gaziantepspor'u ileriye taşıyacak oyuncu grubu ile inşallah çalışacağız. Her şey bizim için. Devre arasında olmazsa olmazımız transferdir. Ben bu görevi kabul ederken de bir takım şeyler konuşarak geldim. Ama kaliteyi artırma konusunda önümüzdeki günlerde yapacağımız transfer çalışmalarında herkesin bana da sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:50
- FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta
Toplam 7
Yorum
serdar akay bjk de bizim gs gibi morukların peşinden koşmaya başladı.babel ,lombaerts gibi bjk sol kanata bastia ( fransa ) takımından MAXİMİN stopere touluse ( fransa ) takımından DİOP u alsın tam bjk ye göre futbolcular 19 yaşındalar v bonservisleri 1 milyon euro özellikle DİOP ilerde çok önemli bi defans oyuncusu olacak
- Eto’o heyecanı
Toplam 3
Yorum
BAŞKANIM UCUZ TOPÇU ALARAK TASARRUF EDİLMEZ BENCE FUTBOL TAKIMI KALİTELİ TOPÇU ALIP MAÇLARINI KAZANARAK TASARRUF EDER. KAZANDIKÇA HEM GELİR ELDE EDER HEM DE MARKA DEĞERİ YÜKSELİR. NOKTA...
- Kartal’a rakip yok
Toplam 1
Yorum
erkan baba babel yılın transferi olur iş yapar anlamında diyorum
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