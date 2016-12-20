 Yollar ayrıldı! Resmi açıklama var... – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Yollar ayrıldı! Resmi açıklama var...

    Yollar ayrıldı! Resmi açıklama var...

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, İsveçli futbolcu Daniel Larsson ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Daniel Larsson'un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:58
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