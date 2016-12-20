Yollar ayrıldı! Resmi açıklama var...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, İsveçli futbolcu Daniel Larsson ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Daniel Larsson'un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:58
- Kazanan haklıdır!
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAYIN Ü.ÖZAT DAHA ÖNCEKİ MAÇLARDA ŞANS BULAN ISSAH, MİLİNKOVİÇ, OWUSU, VE HATTA STANCU GİBİ FUTBOLCULARA NİÇİN SÜRE VERMEDİN?
- Salih ve Stoch yok
Toplam 4
Yorum
MEHMET ÖZELLİKLE WİEL, EMENİKE VE STOCH BU DURUMA DÜŞMEMELİYDİLER VEYA DÜŞÜRÜLMEMELİYDİLER. SAYIN ADVOCAAT'IN TAKIM KURGUSU ÇİFT ÖN LİBEROLU SİSTEM OLDUĞU İÇİN BU FUTBOLCULARDAN İSTENİLEN VERİM ALINAMIYOR. HALBU Kİ DÜŞÜNÜN ÇİFT ÖN LİBEROSUZ BİR İLK 11 KURGULANMIŞ OLSA BU FUTBOLCULARDA SÜRE ALABİLECEKLERİ İÇİN SKORA KATKIDA POZİTİF PERFORMANS GÖSTEREBİLİRLER. MESELA BENİM İLK 11'İM:1 VOLKAN-ERTUĞRUL 2 WİEL-ŞENER 3 İSMAİL-H.ALİ 4 KJAER-M.TOPAL 5 MARTİN-ROMAN 6 JOSEF-OZAN 7 EMENİKE-LENS 8 AATİF-M.TOPAL 9 SOW-FERNANDAO 10 ALPER-SALİH 11 STOCH-V.ŞEN
- Quaresma gidiyor mu?
Toplam 8
Yorum
net göndereceklerse sezon sonu göndersinler devre arası giderse yerine düzgün futbolcu bulması zor olur geçen sene gördük devre arasında aldıklarını bir tek marcelo oynuyor şu an
Yollar ayrıldı! Resmi açıklama var... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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