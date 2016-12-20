‘Türkiye çok büyük ve güçlü ülke’
G.Antepspor'un İsveçli golcüsü Daniel Larsson, ülkesinin basınına Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili alkışlanacak bir röportaj verdi. Daha önce İsveç'te Malmö, Hacken, İspanya'da Granada ve R.Valladolid formaları giyen Larsson, Halep'e 1 saat uzaklıkta sınırda yaşadığı hatırlatılan röportajda, ülkemizdeki terör olayları ve Suriye'deki savaş ile ilgili gelen soruya, "Türkiye, çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Savaşın bu ülkeye zarar verebileceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:39
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