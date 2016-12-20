Sözleşmesi feshedildi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Daniel Larsson'un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.