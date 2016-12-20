Sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, İsveçli futbolcu Daniel Larsson ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Daniel Larsson'un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 18:30
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 18
Yorum
KrAlex Deplasmanda form grafiği rezalet bir M.United maçında 4 gol yemesi ve Kadıköy'de oynanan maçı taraftar desteği ile taktiksel olarak kazanması ve de gruptan lider olarak çıkılması yinede bu tip hataların gözardı edilmemesini göstermez. Hayatta her zaman şanslı olamazsın.
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,karşı karşıya 7-8 metreden sıneydır,eren topa vuramıyorlar..
- Cimbom adına ligin seyri
Toplam 4
Yorum
hasan takım güçsüz,,, kaleciyle karşı karşıya şut atamıyorlar..gördük Osmanlı maçında....eren, şıneydır, penaltı noktasından topu kaleye sokamadılar..amatör topçu o topları çakıçakıverir..ayıptır..aldığınız paralar harammm..
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