 6 puanlık kapışma – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    6 puanlık kapışma

    6 puanlık kapışma
    G.Antepspor Teknik Direktörü , Rizespor ile 6 puanlık bir maç yapacaklarını belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar takımı desteklen bir taraftara ihtiyacımız var. Çıkacağız ve kazanacağız" diye konuştu.

    3 OYUNCU SINIRDA...
    G.Antep'te Rizespor maçı öncesi Rajtoral, Bart Van Hintum ve Elyasa Süme sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde cezalı olacaklar.

    RİZE 12'YE 8 ÜSTÜN
    Rizespor'u konuk edecek olan Gaziantep, rakibiyle ligde daha önce 24 kez karşılaştı. İki ekip arasında oynanan 24 mücadelede ev sahibi Gaziantep 8 galibiyet alırken, Rizespor ise 12 kez sahadan galip ayrıldı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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