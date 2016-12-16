İbrahim Üzülmez'den durum değerlendirmesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Bu takıma gelmemizdeki amaç kötü gidişatı değiştirmektir." dedi.
Gaziantepspor'da 1999-2001 yıllarında futbolcu olarak görev aldığını anımsatan Üzülmez, "Bugün Türk futbolunda İbrahim Üzülmez olarak eğer ön plandaysak, isim yaptıysak, bunda Gaziantepspor camiasının çok büyük etkisi vardır. Güzel işler yapmıştık. O dönemde Gaziantepspor'u çok güzel yerlere getirmiştik. Amacım o dönemde yakaladığımız başarıyı bu yeni görevimde de devam ettirmektir. İşimiz hiç de kolay değil, bunun farkındayım." ifadelerini kullandı.
Gaziantepspor'un son 5 maçını kaybettiğini, en fazla gol yiyen 3 takımından birisi olduğunu anımsatan İbrahim Üzülmez, şunları kaydetti:
"Bu takıma gelmemizdeki amaç kötü gidişatı değiştirmektir. Ben kendime inanıyorum. Geçmişte yakaladığımız o başarıyı, bu yeni görevimde de yapacağıma inanıyorum. Takımımız son zamanlarda birtakım sıkıntılar yaşamış olabilir, son 5 haftaya baktığınızda bunu görüyoruz. Bunu değiştireceğiz. Önce inanarak, birbirimize kenetlenerek, bu camiayı en iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Gaziantepspor'un altlarda değil daha üstlere olması gerektiğini düşünüyorum. Bizlere inanın."
Bir gazetecinin, kentte ve taraftarda "Gaziantepspor küme düşecek." şeklinde algının oluştuğunu belirtmesi üzerine Üzülmez, "Bu takım küme düşecek düşüncesini taşımış olsam burada olmazdım. Buraya geliş amacım belli, bu kötü durumdan bu camiayı ayağa kaldırmak, yukarılara taşımak. Olumsuz düşünceye sahip insanlar olabilir, bu gayet doğaldır. Biz de o olumsuz düşünceler içerisinde olan kitleleri, yaptıklarımızla inandırmak istiyoruz. Bize güvenmelerini sağlayacağız."
İbrahim Üzülmez, bu haftaki Çaykur Rizespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:06
- Şenol Güneş açılışa geliyor
Toplam 4
Yorum
adil kul trabzon spora hizmet eden herkese en büyük hakarettir hic bir başarısı tarihe gecmemiştir 9 puan fark varken şamp.kacırmışdır ama rakipimizi şampiyon yapmışdır
- Yeniden Adriano
Toplam 11
Yorum
......... VAH GS VAH 29 YAŞINDAKİ ADRİANO DAN MEDET BEKLİYOR. O ZAMAN ADAMA SORMAZLAR MI ? BURAK I NİYE SATTIN.
- Ne sanıyorlar!
Toplam 13
Yorum
enteresan salih kaç maç oynadı ki salih i eleştiriyorsunuz? futbolcuyu tek maçla değerlendirmek ne kadar doğru? emenike tek ön libero olduğu zaman da vardı kaç gol attı. resmen gol atmamak için oynamadı mı? fenerbahçe formasını çıkarmadı mı ? aslında soru şu şekilde olmalı... allah aşkına fener in kaç maçını izleyipte yorum yaptınız?
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