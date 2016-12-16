Üzülmez, Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kendisine verilen görevin hayırlara vesile olmasını diledi.

Gaziantepspor'da 1999-2001 yıllarında futbolcu olarak görev aldığını anımsatan Üzülmez, "Bugün Türk futbolunda İbrahim Üzülmez olarak eğer ön plandaysak, isim yaptıysak, bunda Gaziantepspor camiasının çok büyük etkisi vardır. Güzel işler yapmıştık. O dönemde Gaziantepspor'u çok güzel yerlere getirmiştik. Amacım o dönemde yakaladığımız başarıyı bu yeni görevimde de devam ettirmektir. İşimiz hiç de kolay değil, bunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Gaziantepspor'un son 5 maçını kaybettiğini, en fazla gol yiyen 3 takımından birisi olduğunu anımsatan İbrahim Üzülmez, şunları kaydetti:

"Bu takıma gelmemizdeki amaç kötü gidişatı değiştirmektir. Ben kendime inanıyorum. Geçmişte yakaladığımız o başarıyı, bu yeni görevimde de yapacağıma inanıyorum. Takımımız son zamanlarda birtakım sıkıntılar yaşamış olabilir, son 5 haftaya baktığınızda bunu görüyoruz. Bunu değiştireceğiz. Önce inanarak, birbirimize kenetlenerek, bu camiayı en iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Gaziantepspor'un altlarda değil daha üstlere olması gerektiğini düşünüyorum. Bizlere inanın."

Bir gazetecinin, kentte ve taraftarda "Gaziantepspor küme düşecek." şeklinde algının oluştuğunu belirtmesi üzerine Üzülmez, "Bu takım küme düşecek düşüncesini taşımış olsam burada olmazdım. Buraya geliş amacım belli, bu kötü durumdan bu camiayı ayağa kaldırmak, yukarılara taşımak. Olumsuz düşünceye sahip insanlar olabilir, bu gayet doğaldır. Biz de o olumsuz düşünceler içerisinde olan kitleleri, yaptıklarımızla inandırmak istiyoruz. Bize güvenmelerini sağlayacağız."

İbrahim Üzülmez, bu haftaki Çaykur Rizespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.