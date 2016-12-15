 ‘İnandığım için buradayım’ – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘İnandığım için buradayım’

    ‘İnandığım için buradayım’
    Üst üste alınan yenilgilerin ardından ile yollarını ayırıp, 'i göreve getiren 'da yeni dönem sıkıntılı başladı. Takımla çalışmalara başlayan Üzülmez, öğrencileriyle yaptığı görüşmede de net konuştu: "Gaziantep futbol şehri ve bizden beklentileri var. Tek düşüncemiz bu takımı alt sıralardan yukarı çıkarmak olacak. Buna inandığım için de düşünmeden imzayı attım."
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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