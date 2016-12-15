‘İnandığım için buradayım’
Üst üste alınan yenilgilerin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırıp, İbrahim Üzülmez'i göreve getiren Gaziantepspor'da yeni dönem sıkıntılı başladı. Takımla çalışmalara başlayan Üzülmez, öğrencileriyle yaptığı görüşmede de net konuştu: "Gaziantep futbol şehri ve bizden beklentileri var. Tek düşüncemiz bu takımı alt sıralardan yukarı çıkarmak olacak. Buna inandığım için de düşünmeden imzayı attım."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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