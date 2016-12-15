İbrahim Üzülmez ilk antrenmana çıktı
Gaziantepspor’da yeni Teknik Direktör İbrahim Üzülmez takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Kırmızı-siyahlıların sezon sonuna kadar anlaştığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve ekibi ise takımın başında ilk antrenmanına çıkarken, 42 yaşındaki çalıştırıcı basına ve taraftara kapalı olan antrenman öncesinde sahada oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından başlayan çalışmada, Şanlıurfaspor'a karşı 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-siyah ekip Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
- Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
........ BELLİ BELLİ HEPSİ ÇOK ÇALIŞMAKTAN SAKATLANMIŞLAR ZAVAHİRLER ÇOK ÇALIŞMAKTAN. BUNLARI TEDAVİ ETMEKTEN GS SAĞLIK KURULU DA BİTAP DÜŞMÜŞTÜR. BU GİDİŞLE ŞAMPİYONLUK GARANTİ GARANTİ. TAKIM ADETA KEMİK GİBİ İYİ ÇALIŞMAKTAN. ZATEN BUDA SONUÇLARA ÇOK İYİ YANSIMIŞ GÖRÜNMEKTEDİR.
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Serdar Ahahahah yenilgi agir gelmiş kadroya tekrar bir bak sallamiyorsaniz elemelerde elenir cekilirsiniz geçin bunları gecinnnnn zuhahahahah
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Aslan FENERBAHCE HAKEME RAGMEN KAZANADI 89dk AMED'IN PENALTISINI VERMEDI AYNI POZISYONA AMED CEZA SAHASININ DISIND FENERBAHCE LEHINE FRIKIK KOLAYCA VERDI
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