 İbrahim Üzülmez ilk antrenmana çıktı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    İbrahim Üzülmez ilk antrenmana çıktı

    İbrahim Üzülmez ilk antrenmana çıktı

    Gaziantepspor’da yeni Teknik Direktör İbrahim Üzülmez takımıyla ilk antrenmanına çıktı

    Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 2. haftasında evinde Şanlıurfaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kırmızı-siyahlıların sezon sonuna kadar anlaştığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve ekibi ise takımın başında ilk antrenmanına çıkarken, 42 yaşındaki çalıştırıcı basına ve taraftara kapalı olan antrenman öncesinde sahada oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantının ardından başlayan çalışmada, Şanlıurfaspor'a karşı 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

    Kırmızı-siyah ekip Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
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