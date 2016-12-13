İbrahim Üzülmez Antep’te
Gaziantepspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan kırmızı-siyahlılar, Rumen Astra'nın çalıştırıcısı Sumudica ile el sıkışmış, ancak son dakika çıkan pürüzler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bunun üzerine arayışlarına hız veren Antep yönetimi, sezona Gençlerbirliği'nde başlayan fakat geçtiğimiz haftalarda ayrılan Üzülmez'le temasa geçti. Yapılan görüşmelerin ardından 42 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
İbrahim Üzülmez Antep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.