 İbrahim Üzülmez Antep’te – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Antep’te

    İbrahim Üzülmez Antep’te

    , teknik direktör ile anlaştı.

    'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan kırmızı-siyahlılar, Rumen Astra'nın çalıştırıcısı Sumudica ile el sıkışmış, ancak son dakika çıkan pürüzler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bunun üzerine arayışlarına hız veren Antep yönetimi, sezona Gençlerbirliği'nde başlayan fakat geçtiğimiz haftalarda ayrılan Üzülmez'le temasa geçti. Yapılan görüşmelerin ardından 42 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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