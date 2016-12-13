Dışarıda kayıp

G.Saray'a yenilen G.Antep, ligde son 5 maçı kaybederek galibiyete hasret kaldı. Ayrıca deplasmanda galibiyet sevincini son olarak geçen sezon 18. haftada K.Paşa karşısında yaşayan kırmızı- siyahlılar, geride kalan 14 deplasmanın 9'unda yenildi, 5'inde ise berabere kaldı.