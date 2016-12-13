 Dışarıda kayıp – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Dışarıda kayıp

    Dışarıda kayıp
    G.Saray'a yenilen G.Antep, ligde son 5 maçı kaybederek galibiyete hasret kaldı. Ayrıca deplasmanda galibiyet sevincini son olarak geçen sezon 18. haftada K.Paşa karşısında yaşayan kırmızı- siyahlılar, geride kalan 14 deplasmanın 9'unda yenildi, 5'inde ise berabere kaldı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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