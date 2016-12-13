 Antep Şanlıurfa’ya bilendi – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Antep Şanlıurfa’ya bilendi

    Antep Şanlıurfa’ya bilendi
    Gaziantepspor 'nda yarın saat 16.30'da evinde karşılaşacağı maçı için hazırlıklarına başladı. G.Saray'a 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, kupadaki ikinci karşılaşmasında Şanlıurfa karşısında galip gelerek yara sarmak istiyor.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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