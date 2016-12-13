Antep Şanlıurfa’ya bilendi
Gaziantepspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 16.30'da evinde karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarına başladı. G.Saray'a 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, kupadaki ikinci karşılaşmasında Şanlıurfa karşısında galip gelerek yara sarmak istiyor.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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