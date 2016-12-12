Tam: Böyle olmamalıydı

Gaziantepspor’un hocası Tahsin Tam, “İlk yarıda o golleri atsaydık 3 puanla dönerdik” dedi

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasından sonra Gaziantepspor'un başında ilk maçına çıkan Tahsin Tam, 90 dakikanın sonunda bir hayli üzgündü. İstanbul'a kazanmak için geldiklerini belirten Tam, "Tüm planlarımız buradan puanla ayrılmak üzerine kurulmuştu ve böyle de oynadık. Galatasaray savunmasının hatalarına göre çalıştık. İlk yarıda 4 net gol pozisyonuna girdik. Bunları değerlendirebilseydik skor daha farklı olurdu. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynadık. 2-1'i yakaladıktan sonra risk de aldık. Oyunu çevirebileceğimize inanmıştık ama 10 kişi kalmak tüm dengeleri bozdu" açıklamasını yaptı.