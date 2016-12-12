Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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