 Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü belli oldu – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    'un yeni teknik direktörü belli oldu

    Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
    ekiplerinden 'da, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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