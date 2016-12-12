Gaziantepspor'dan Galatasaray'a teşekkür

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün Galatasaray'a konuk olan Gaziantepspor, gösterdikleri misafirperverlik için sarı-kırmızılı kulübe ve maç öncesinde iki takım oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Dün akşam oynadığımız müsabaka öncesinde ve sonrasında bizleri son derece misafirperver bir biçimde ağırlayan Galatasaray Kulübüne, maç öncesinde her iki takım oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayan Galatasaray taraftarına ve Türk Telekom Arena'da takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde futbolun sadece bir oyun olduğunu, sahalarda sıkça görmek istediğimiz bu güzel görüntülerin tüm statlarda devam etmesini temenni ediyoruz."