Gaziantepspor'dan Galatasaray'a teşekkür
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün Galatasaray'a konuk olan Gaziantepspor, gösterdikleri misafirperverlik için sarı-kırmızılı kulübe ve maç öncesinde iki takım oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.
"Dün akşam oynadığımız müsabaka öncesinde ve sonrasında bizleri son derece misafirperver bir biçimde ağırlayan Galatasaray Kulübüne, maç öncesinde her iki takım oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayan Galatasaray taraftarına ve Türk Telekom Arena'da takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde futbolun sadece bir oyun olduğunu, sahalarda sıkça görmek istediğimiz bu güzel görüntülerin tüm statlarda devam etmesini temenni ediyoruz."
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:36
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 4
Yorum
gs sen neredesin ya siyasi bakıyorsun olaya birde geniş bak kim niçin yapıyor veya yaptırıyor ab nin açıklamalarına bak bi anlarsan anla
- Kanımız bozuk değil
Toplam 5
Yorum
lazer1903 mehmetfb sende olmayan birşey bunu anlayamaman gayet normal
- Moussa Konate kararı Yanal’ın
Toplam 2
Yorum
ŞAHİN Kardeş adam gibi birini alın diyorsunda adamı hayatında 1 kere bile izlemedin bu adam trabzona gelsin uçurur ve 2 sezon içinde 10-20 m satarsın
Gaziantepspor'dan Galatasaray'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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