 Elyasa Süme yetmedi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    yetmedi

    Elyasa Süme yetmedi
    Gaziantep'in G.Saray karşısında tek golü kaptan Elyasa Süme'den geldi. Tecrübeli oyuncunun 73. dakikada skoru 2-1'e getiren golüyle umutlanan kırmızı-siyahlılar, İstanbul'dan yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Maçın ardından konuşan Elyasa, "Kazanamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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