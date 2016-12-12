 Deplasmanda kayıp – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Deplasmanda kayıp

    Deplasmanda kayıp
    Ligde deplasmanda oynadığı son 13 maçta galip gelemeyen Gaziantep, Galatasaray'ı da diş geçiremedi. Kırmızı-siyahlılar oyuna etkili başlasa da sonunu getiremedi. Son 14 deplasman maçında 5 beraberlik 9 yenilgi alan Gaziantep, ligdeki son deplasman galibiyetini Kasımpaşa karşısında geçen yıl almıştı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasmanda kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.